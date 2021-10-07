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В США обвинили два российских банка в финансировании боевиков ОРДЛО
Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка проведет 14 октября предварительные слушания по иску семьи погибшего в авиакатастрофе MH17 Куина Шансмана к российским Сбербанку и банку ВТБ, а также сервисам перевода денег Western Union и MoneyGram. Об этом сообщает ТАСС.
Шансман был одним из пассажиров лайнера Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сбитого российскими наемниками над Донецкой областью в июле 2014 года.
Семья Куина Шансмана обратилась в американский суд еще в 2019 году. На протяжении двух лет суд рассматривал различные возражения ответчиков относительно возможности рассмотрения дела. Представители семьи Шансмана утверждают, что российские Сбербанк и ВТБ, а также американские сервисы перевода денег Western Union и MoneyGram использовались для финансирования наемников ОРДО, которые, по мнению истцов, несут ответственность за гибель самолета.
Теги: Россия, США, банк, суд, ОРДЛО, НВФ
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