В Тбилиси прошла многотысячная акция в поддержку Саакашвили (ВИДЕО)

15.10.2021 13:00

Более 50000 тысяч людей собрались в четверг вечером в центре Тбилиси, требуя освобождения из заключения экс-президента Михаила Саакашвили. Задержанный после возвращения в Грузию Саакашвили считает себя политическим заключенным и продолжает голодовку в пенитенциарном учреждении в городе Рустави, передает ВВС.

Митинг был организован основанной Михаилом Саакашвили крупнейшей оппозиционной партией - "Единое национальное движение". С утра для участия в акции из разных уголков Грузии в Тбилиси двинулись автомобильные колонны оппозиции.

В некоторых районах их встретили группы агрессивных контрдемонстрантов - противников прежних властей. Некоторые из них кидали в машины веники, символизирующие пытки в тюрьмах при прежних властях, и выкрикивали оскорбления.

Несмотря на это, к вечеру участники оппозиционной акции заполонили площадь Свободы в центре Тбилиси и часть проспекта Руставели.

С установленной на площади сцены с фрагментами флага ЕС - золотыми звездами, грузинским флагом и надписью: "Свободу Мише" выступали с речами, пели и даже читали стихи.

Отсюда гендиректор телеканала "Мтавари архи" и один из адвокатов Саакашвили Ника Гварамия зачитал очередное послание Саакашвили из тюрьмы. Экс-президент призвал к участию во втором туре местных выборов, которые должны состояться 30 октября, и к примирению в обществе.

"Я не могу смотреть со стороны на уничтожение нашей родины. Этому я предпочел бы смерть. Поэтому я здесь. Я здесь и твердо решил остаться, чтобы этим внести свой вклад в поражение режима, борьбу грузинского народа против бедности, коррупции, несправедливости и разрушения. Чтобы вместе с грузинским народом воспротивиться режиму Иванишвили [Бидзина Иванишвили - экс-председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта"], который тащит в путинскую Россию нашу родину. Мы, все вместе, не должны этого допустить, и все вместе должны вернуть Грузию на ведущий к Западу путь ", - говорится в обращении Саакашвили.