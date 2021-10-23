Украина получила третью партию военной помощи США

23.10.2021 09:00

В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной помощи от правительства Соединенных Штатов для нужд ВСУ. Стоимость груза составляет 60 млн долларов, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Помощь включает боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другое.

Предыдущие две партии груза Украина получила 10 и 18 октября.