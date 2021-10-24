Последние новости раздела
- Илон Маск установил новый рекорд Forbes12:00
- Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca15:00
- Украина получила третью партию военной помощи США09:00
- Бывший узник "ДНР" Козловский рассказал жителям Европы о российской агрессии12:00
- В Тбилиси прошла многотысячная акция в поддержку Саакашвили (ВИДЕО)13:00
- Медведев написал статью о "невменяемости" руководства Украины13:00
- Укрзализныця возобновила сообщение с Польшей08:00
- В США обвинили два российских банка в финансировании боевиков ОРДЛО08:00
- РосСМИ узнали предложенную Кремлем повестку встречи Путин-Зеленский16:00
- Бывший "премьер ДНР" стал депутатом Госдумы России10:00
Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
24.10.2021 15:00
Германия безвозмездно предоставила различным странам 7,6 миллионов доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает DW.
Кроме того, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX, инициированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Больше всего вакцин от Германии получил Вьетнам - 2,6 млн доз, затем следуют Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 тысяч доз должны быть отправлены в Таиланд. А начиная с октября, все поступающие в Германию вакцины от производителя Johnson & Johnson сразу передаются в программу COVAX.
Теги: Германия, вакцина, COVID-19
Читайте также:
- Германия передала Украине 1,5 миллиона доз CОVID-вакцины
- В Германии ведут разработку инновационной вакцины от гриппа
- Немецкие ученые разработали вакцину против рака почек
- В Германии сжигают просроченные вакцины против "свиного гриппа"
- Немецкие ученые испытали универсальную вакцину от рака
- Германия готова отдать Украине свою вакцину от свиного гриппа
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд17:00
- Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности16:00
- В Бахмуте открылся центр личностного развития для молодежи из ОРДЛО14:00
- Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки11:00
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)08:00
- В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука16:00
- Наемники РФ обстреляли жилые дома в Гранитном15:00
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием машины ОБСЕ12:00
- Оккупанты ОРДЛО озвучили "повестку дня" очередного заседания ТКГ11:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, у ВСУ двое раненых08:00
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд17:00
- Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности16:00
- 30 октября сразу 7 областей Украины переходят в "красную" зону карантина15:00
- В Бахмуте открылся центр личностного развития для молодежи из ОРДЛО14:00
- Киберполиция задержала создателя фейковой "Дії"13:00
- Илон Маск установил новый рекорд Forbes12:00
- Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября10:00
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)09:00
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)08:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- Под посольством РФ в Киеве прошла акция с требованием открыть КПВВ на Донбассе
- Оккупанты ОРДЛО озвучили "повестку дня" очередного заседания ТКГ
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием машины ОБСЕ
- В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука
- На ж/д вокзале Краматорска открылся пункт вакцинации
- Наемники РФ обстреляли жилые дома в Гранитном
- На Донетчине начался ремонт трассы возле Святогорска
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября