- Россия остановила закупки турецких мандаринов в ответ на удар Bayraktar ВСУ на Донбассе14:00
- Илон Маск установил новый рекорд Forbes12:00
- Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca15:00
- Украина получила третью партию военной помощи США09:00
- Бывший узник "ДНР" Козловский рассказал жителям Европы о российской агрессии12:00
- В Тбилиси прошла многотысячная акция в поддержку Саакашвили (ВИДЕО)13:00
- Медведев написал статью о "невменяемости" руководства Украины13:00
- Укрзализныця возобновила сообщение с Польшей08:00
- В США обвинили два российских банка в финансировании боевиков ОРДЛО08:00
- РосСМИ узнали предложенную Кремлем повестку встречи Путин-Зеленский16:00
Россия остановила закупки турецких мандаринов в ответ на удар Bayraktar ВСУ на Донбассе
Россия ответила на удар Bayraktar ВСУ запретом на ввоз турецких мандаринов, в которых якобы "повышен уровень пестицидов". Об этом сообшает Pravda.ru.
Так, в четверг, 28 октября, Роспотребнадзор приостановил с 29 октября ввоз в Россию мандаринов турецкого производителя Fikret Degirmenci, поскольку в них были обнаружены пестициды. Как отмечается, запрет будет сохраняться в силе до особого распоряжения ведомств, указано в распоряжении, что тоже показательно.
"В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида хлорпирифос, концентрация которого превышает максимально допустимый уровень", - сказано в сообщении.
Это решение было принято спустя два дня после того, как ВСУ применили на Донбассе беспилотник "Байрактар", который Украине поставила Турция. И, если вспомнить знаменитое изречение Путина, сказанное после убийства летчика Олега Пешкова, "одними помидорами не отделаетесь", то очевидно, что "запреты Россельхознадзора в отношении Турции давно стали гибридным оружием Кремля".
Теги: Россия, Донбасс, Турция, запрет, мандарин, Bayraktar
- Мнение эксперта: После инцидeнта нa туpeцкo-cиpийcкoй гpaницe для Путина кaждый cлeдующий шaг будeт плoхим
- Поющий дальнобойщик в новой песне вспомнил Крым, Турцию и российский бомбардировщик (ВИДЕО)
- Власти Турции запретят однодневные экскурсии в Памуккале
- В России введен первый запрет в связи с расстрелами в Керчи
- Афонский старец предсказал, каким будет следующий год
- Виталий Портников: Борьба Путиных — или борьба Эрдоганов — только начинается
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации11:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ09:00
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки13:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе08:00
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд17:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- На этих выходных Украина перейдет на зимнее время15:00
- В Минздраве назвали регион-передовик COVID-вакцинации в Украине14:00
- Метинвест обеспечит кислородом больницы четырех регионов13:00
- Луганская Заря пробилась в 1/4 финала Кубка Украины (ВИДЕО)12:00
- На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября10:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ09:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки
- Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности
- Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки
- 30 октября сразу 7 областей Украины переходят в "красную" зону карантина