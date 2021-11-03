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Россия расширила "цитрусовые санкции" против Турции

03.11.2021 14:00
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Россия расширила "цитрусовые санкции" против Турции

Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию России лимонов производства турецкой компании "Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi" после того, как в них было обнаружено превышение допустимого уровня пестицидов. Это следует из сообщения на официальном сайте ведомства.
В ведомстве рассказали, что указанную продукцию изымут из оборота, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых отравлений. Приостановка импорта данных лимонов начинается с 3 ноября 2021 года.
Напомним, 28 октября Роспотребнадзор объявил о приостановке ввоза турецких мандаринов в Россию, поскольку в них якобы были найдены пестициды. Это произошло спустя два дня после того, как ВСУ применили на Донбассе беспилотник "Байрактар", который Украине поставила Турция.



Теги: Россия, Турция, запрет, импорт, лимон
 
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