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Польша объявила положение боевой готовности на границе с Беларусью
08.11.2021 15:00
Министерство обороны Польши объявило о положении боевой готовности на границе с Беларусью. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.
"На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли положение боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", - говорится в сообщении.
Такие действия Минобороны страны вызваны тем, что утром 8 ноября с территории Беларуси к границе с Польшей выдвинулась огромная колонна мигрантов, сотни человек двигаются в пункт пропуска "Брузги".
Теги: Польша, Беларусь, граница, боевая готовность, мигрант
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