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Россия заблокировала встречу глав МИД нормандской четверки 11 ноября

08.11.2021 17:00
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Россия заблокировала встречу глав МИД нормандской четверки 11 ноября

Россия отказалась провести нормандскую встречу на уровне министров 11 ноября, предложенную Францией и Германией. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Корреспондент.net.
Он отметил, что 29 октября РФ направила участникам нормандского формата свое видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа нормандской встречи, но до сих пор не получила реакцию.
А в конце октября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил провести встречу 11 ноября.
"Я ему сказал, что мы хотели бы получить реакцию наших коллег на предложения. Тем не менее на днях мы вновь получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначена как чуть ли не безальтернативная дата. Мы направили дополнительные аргументы, чтобы заняться не планированием мероприятий для галочки, и перечислили шаги Киева для торпедирования минских договоренностей", - заявил Лавров.
"У нас 11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат", — резюмировал глава МИД РФ.



Теги: Россия, Донбасс, МИД, блокирование, нормандский формат
 
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