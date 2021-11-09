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ЕС исключил Украину из списка COVID-безопасных стран

09.11.2021 14:00
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ЕС исключил Украину из списка COVID-безопасных стран

Евросоюз исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничения для поездок на территорию блока, в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Официальное решение опубликовано во вторник, 9 ноября, сообщает Корреспондент.net.
"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина", - сказано в нем.
При этом окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член ЕС будет принимать отдельно на национальном уровне.
Украина была включена в "зеленый" список 15 июля. Список пересматривается каждые две недели.



Теги: Украина, безопасность, список, Евросоюз, COVID-19
 
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