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Россия увеличила поставки газа в Европу

10.11.2021 11:00
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Россия увеличила поставки газа в Европу

Газпром в среду, 10 ноября, увеличил поставки газа в Европу через Польшу и Украину, сообщает Корреспондент.net.
Так, по трубопроводу Ямал-Европа прокачка газа выросла до уровня забронированных мощностей в 31 млн кубометров в сутки.
Также Газпром повысил заявку на транзит через Украину до максимума бронирования - 109,3 млн кубометров.
Накануне компания объявила о начале выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.
На фоне роста поставок снижается цена на газ на европейском рынке. Сегодня утром она упала до 790 долларов за тысячу кубометров. А вчера стоимость снизилась за день почти на 12%.



Теги: Россия, Европа, газ, поставки
 
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