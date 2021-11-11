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Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства

11.11.2021 08:00
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Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали Хартию стратегического партнерства Украина-США, которая определяет основные направления двусторонних отношений в ключевых сферах на десятилетия вперед, передает Укринформ.
Церемония подписания состоялась в здании Государственного департамента США в Вашингтоне в среду.
"Хартия - это стратегический документ. Он на десять лет будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и Соединенными Штатами. То есть, теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но Хартия будет продолжать действовать", - объяснил накануне церемонии Кулеба.
Обновленная Хартия заменит аналогичный документ, который Украина и США заключили в 2008 году. Редакция 2021 года имеет ряд отличий, прежде всего связанных с новыми реалиями, в частности, агрессией РФ против Украины.
Соединенные Штаты подтверждают обязательство поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. Предполагается расширение двустороннего взаимодействия с целью усиления безопасности в Европе и Черноморском регионе, а также для укрепления энергетической безопасности.
Обновленная Хартия также закрепляет поддержку Соединенными Штатами стремления Украины к ее членству в европейских и евроатлантических институтах. Документ положительно оценивает проведение важных реформ в Украине. Кроме того, в обновленной Хартии закреплена поддержка амбициозного плана трансформации украинской экономики, что предполагает модернизацию ключевых секторов и продвижение инвестиций.



Теги: Украина, США, партнерство, хартия
 
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