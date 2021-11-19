Министр обороны Украины встретился в Вашингтоне с главой Пентагона

19.11.2021 10:00

Глава Минобороны Украины Алексей Резников встретился в США с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Резникова в четверг, 18 ноября.

Нынешний визит стал первым визитом Резникова в США в качестве министра обороны Украины.

"Мы ценим помощь народа США в противодействии российской агрессии. Наша главная цель - дальнейшее укрепление партнерства между Украиной и США", - написал Резников.

Министр подчеркнул, что Россия игнорирует озабоченность и призывы к диалогу от международного сообщества, в связи с чем США и Украина должны приступить к решительным действиям, чтобы приглушить агрессию со стороны РФ.

"У Кремля высокие и толстые стены, они не слышат слов озабоченности и призывов к диалогу, но понимают действия. С США мы должны обсудить, каким должен быть ответ на российскую агрессию. Это должна быть своего рода прививка от опасного вируса агрессии", - добавил Резников.