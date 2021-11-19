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Министр обороны Украины встретился в Вашингтоне с главой Пентагона

19.11.2021 10:00
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Министр обороны Украины встретился в Вашингтоне с главой Пентагона

Глава Минобороны Украины Алексей Резников встретился в США с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Резникова в четверг, 18 ноября.
Нынешний визит стал первым визитом Резникова в США в качестве министра обороны Украины.
"Мы ценим помощь народа США в противодействии российской агрессии. Наша главная цель - дальнейшее укрепление партнерства между Украиной и США", - написал Резников.
Министр подчеркнул, что Россия игнорирует озабоченность и призывы к диалогу от международного сообщества, в связи с чем США и Украина должны приступить к решительным действиям, чтобы приглушить агрессию со стороны РФ.
"У Кремля высокие и толстые стены, они не слышат слов озабоченности и призывов к диалогу, но понимают действия. С США мы должны обсудить, каким должен быть ответ на российскую агрессию. Это должна быть своего рода прививка от опасного вируса агрессии", - добавил Резников.



Теги: визит, Пентагон, Резников
 
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