- Евросоюз призвал Россию отменить указ о товарах из ОРДЛО15:00
- Министр обороны Украины встретился в Вашингтоне с главой Пентагона10:00
- Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства08:00
- Россия увеличила поставки газа в Европу11:00
- ЕС исключил Украину из списка COVID-безопасных стран14:00
- Россия заблокировала встречу глав МИД нормандской четверки 11 ноября17:00
- Польша объявила положение боевой готовности на границе с Беларусью15:00
- Путин прилетел в аннексированный Крым18:00
- Россия расширила "цитрусовые санкции" против Турции14:00
- Опубликованы спутниковые снимки скопления войск РФ на границе с Украиной13:00
Евросоюз призвал Россию отменить указ о товарах из ОРДЛО
ЕС призывает Россию отменить указ, которым разрешается допуск товаров с оккупированного Донбасса на территорию РФ, поскольку эти действия противоречат минским соглашениям. Об этом заявил спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных правительству территорий Донецка и Луганска от Украины, что противоречит целям минских соглашений. Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении таможенного контроля", - подчеркнул Стано.
Он отметил, что такие действия могут усилить напряженность, препятствуя будущему процессу реинтеграции.
"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины. Европейский союз продолжит проводить политику непризнания в этом отношении", - добавил он.
Теги: Россия, указ, товар, Евросоюз, ОРДЛО
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- Евросоюз пока не планирует посредничества между Украиной и Россией
- Коломойский предложил Украине взять пример с Греции и объявить дефолт
- Завтра Евросоюз продлит санкции против России
- Евросоюз опубликовал видеоролик о санкциях относительно России (ВИДЕО)
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ16:00
- В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес15:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения СБУ14:00
- Украина в ТКГ выразила протест России12:00
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»11:00
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца09:00
- В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-1917:00
- Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"14:00
- За сутки в ООС четыре обстрела, один украинский воин ранен08:00
- В Луганске начали устанавливать Новогоднюю елку16:00
- Рома — Заря: прогноз на матч Лиги конференций17:00
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ16:00
- В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес15:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения СБУ14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 ноября13:00
- Украина в ТКГ выразила протест России12:00
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»11:00
- ХК "Донбасс" и "Краматорск" отстранили от участия в чемпионате Украины10:00
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца09:00
- "Шахтер" проиграл "Интеру" и досрочно вылетел из еврокубков (ВИДЕО)08:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- На КПВВ "Станица Луганская" малообеспеченные граждане могут бесплатно получить смартфоны
- В Краматорске открылся новый торговый центр
- Нардеп подтвердил использование Javelin на Донбассе
- Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"
- Из поселка Невельское после серии обстрелов выехали почти все жители
- Замглавы Марьинской ВГА задержан на взятке
- СБУ задержала на Донетчине одного из организаторов "референдума" 2014 года
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца
- В Одессу прибыли два американских патрульных катера для ВМС Украины
- В Луганске начали устанавливать Новогоднюю елку