ВОЗ признала "южноафриканский" штамм COVID опасным и дала ему имя

27.11.2021 11:00

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала греческой буквой омикрон (15-я буква греческого алфавита). Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

"ВОЗ обозначила В.1.1.529 как VOC [вариант, вызывающий обеспокоенность] под названием "омикрон", - говорится в сообщении.

В ВОЗ добавили, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является "повышенным".

По данным организации, ПЦР-тесты способны распознавать омикрон.

Из-за появления нового COVID-штамма специалисты призвали увеличить масштабы вакцинации против коронавируса.

За последние недели новый штамм вируса был выявлен в Ботсване, Бельгии, Израиле и Гонконге. В конце этой недели его обнаружили и в Европе.

Создатели вакцины Pfizer BionTech SE и AstraZeneca заявили, что тщательно изучают ситуацию с появлением нового штамма.