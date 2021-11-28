Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Врач из ЮАР рассказала о симптомах заражения штаммом Омикрон

28.11.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Врач из ЮАР рассказала о симптомах заражения штаммом Омикрон

Признаки инфицирования штаммом коронавируса Омикрон отличаются от симптомов заболевания COVID-19. Об этом рассказала глава Медицинской ассоциации Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзе изданию The Daily Telegraph, сообщает Корреспондент.net.
По словам медика, которая работает в столице ЮАР Претории, большинство ее новых пациентов с коронавирусом это молодые люди, но они массово жаловались на сильную усталость. При этом с обонянием и вкусом у них проблем не возникало.
Кутзе также упомянула случай с шестилетним ребенком, у которого был сильно учащенный пульс и повышенная температура.
"Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими", - объяснила она.
В связи с этим врач одной из первых в стране заподозрила появление нового штамма и выразила свои опасения властям ЮАР.
Кутзе заявила, что поскольку только 6% населения страны составляют люди старше 65 лет, пока неизвестно, как они перенесут заражение Омикроном. Особенно это касается людей, которые имеют сопутствующие заболевания.
"Сейчас нам следует опасаться того, что новым штаммом будут заражаться пожилые невакцинированные люди. Если они не привиты, то у многих болезнь, вероятнее всего, будет протекать тяжело", - предположила медик.



Теги: ЮАР, симптом, штамм, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх