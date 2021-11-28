Врач из ЮАР рассказала о симптомах заражения штаммом Омикрон

28.11.2021 09:00

Признаки инфицирования штаммом коронавируса Омикрон отличаются от симптомов заболевания COVID-19. Об этом рассказала глава Медицинской ассоциации Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзе изданию The Daily Telegraph, сообщает Корреспондент.net.

По словам медика, которая работает в столице ЮАР Претории, большинство ее новых пациентов с коронавирусом это молодые люди, но они массово жаловались на сильную усталость. При этом с обонянием и вкусом у них проблем не возникало.

Кутзе также упомянула случай с шестилетним ребенком, у которого был сильно учащенный пульс и повышенная температура.

"Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими", - объяснила она.

В связи с этим врач одной из первых в стране заподозрила появление нового штамма и выразила свои опасения властям ЮАР.

Кутзе заявила, что поскольку только 6% населения страны составляют люди старше 65 лет, пока неизвестно, как они перенесут заражение Омикроном. Особенно это касается людей, которые имеют сопутствующие заболевания.

"Сейчас нам следует опасаться того, что новым штаммом будут заражаться пожилые невакцинированные люди. Если они не привиты, то у многих болезнь, вероятнее всего, будет протекать тяжело", - предположила медик.