Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В МИД назвали численность войск РФ у границ Украины

30.11.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В МИД назвали численность войск РФ у границ Украины

На российско-украинской границе и на неподконтрольных Киеву территориях Москва разместила около 115 тысяч военных. Такие данные озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, сообщает Корреспондент.net.
"Россия разместила многочисленную военную группировку в регионах у государственной границы Украины. Она включает в себя танки, артиллерию, воздушные и военно-морские силы. Там находятся более 40 батальонных тактических групп, в состав которых входит 115 тысяч военных", - уточнил глава МИД.
Дипломат выразил уверенность, что российская армия находится вблизи Украины с весны текущего года и что за последние месяцы войска не были отведены, несмотря на заявления Кремля.
При этом Кулеба отметил, что агрессивное поведение России - это проблема не только Украины, но и ее ближайших соседей и партнеров, поскольку в случае вторжения военные действия будут происходить и в Черном море.
"Потенциальная военная операция, предпринятая Россией, будет включать большой сегмент военных действий в Черном море. Поэтому Румыния и другие черноморские партнеры, на наш взгляд, должны быть так же обеспокоены планами России, как и Украина, и быть привержены сдерживанию России, как и мы. Это наша совместная проблема", - заявил он.



Теги: Украина, Россия, войска, граница
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх