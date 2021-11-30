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В МИД назвали численность войск РФ у границ Украины
На российско-украинской границе и на неподконтрольных Киеву территориях Москва разместила около 115 тысяч военных. Такие данные озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, сообщает Корреспондент.net.
"Россия разместила многочисленную военную группировку в регионах у государственной границы Украины. Она включает в себя танки, артиллерию, воздушные и военно-морские силы. Там находятся более 40 батальонных тактических групп, в состав которых входит 115 тысяч военных", - уточнил глава МИД.
Дипломат выразил уверенность, что российская армия находится вблизи Украины с весны текущего года и что за последние месяцы войска не были отведены, несмотря на заявления Кремля.
При этом Кулеба отметил, что агрессивное поведение России - это проблема не только Украины, но и ее ближайших соседей и партнеров, поскольку в случае вторжения военные действия будут происходить и в Черном море.
"Потенциальная военная операция, предпринятая Россией, будет включать большой сегмент военных действий в Черном море. Поэтому Румыния и другие черноморские партнеры, на наш взгляд, должны быть так же обеспокоены планами России, как и Украина, и быть привержены сдерживанию России, как и мы. Это наша совместная проблема", - заявил он.
Теги: Украина, Россия, войска, граница
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