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В России заявили о задержании трех украинских "шпионов"
ФСБ сообщила о задержании в России нескольких сотрудников украинских разведслужб, двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт. Об этом сообщает Интерфакс.
"Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г.р., и его сын - Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г.р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Также задержан агента Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, который был направлен на территорию РФ якобы с целью совершения теракта.
"Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г.р., дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины", - заявили в ЦОС.
Отмечается, что теракт планировалось совершить, подорвав два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
По данным ЦОС, в используемом задержанными отцом и сыном автомобиле якобы было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу.
"Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 г.р., который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 тыс.", - отметили в ФСБ.
Сообщается, что задержанный разведчик, якобы готовивший теракт, для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересекал государственную границу РФ.
Теги: Украина, Россия, шпионаж, ФСБ, задержание
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