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Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление обороны

03.12.2021 08:00
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Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление обороны

Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 миллион евро на укрепление оборонных способностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира, сообщил 2 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украинская дипломатия настойчиво и системно работала над достижением этого результата, и, наконец, имеем положительное решение – благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами. Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины по четырем направлениям: медицине, инженерным возможностям и мероприятиям по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности", – написал министр в Twitter.



Теги: Украина, помощь, Евросоюз, оборона
 
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