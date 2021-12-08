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Байден предупредил Путина о последствиях вторжения в Украину

08.12.2021 09:00
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Байден предупредил Путина о последствиях вторжения в Украину

Президент Джо Байден и российский президент Владимир Путин во вторник обсудили в ходе двухчасовой видеоконференции ситуацию, складывающуюся у российско-украинской границы, сообщает Голос Америки.
В ходе переговоров Байден предупредил Путина о том, что Россия и ее финансовая система подвергнутся самым жестким экономическим санкциям в случае вторжения в Украину.
В заявлении, опубликованном Белым домом по окончании беседы двух лидеров, говорится, что «президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников увеличением численности российских военнослужащих вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники решительно ответят экономическими и другими мерами в случае военной эскалации».



Теги: Путин, переговоры, итоги, Джо Байден
 
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