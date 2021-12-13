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В России заявили о задержании 106 "украинских неонацистов"

13.12.2021 17:00
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В России заявили о задержании 106 "украинских неонацистов"

ФСБ России заявляет о задержанных в 37 российских регионах 106 якобы сторонниках "украинской неонацистской группировки "МКУ", двое из них подозреваются в якобы подготовке нападений на образовательные учреждения. Об этом информирует ТАСС.
"Группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, объявленным в международный розыск", - заявили в ФСБ РФ.
"В числе задержанных сторонников "МКУ" установлены три администратора интернет-сообществ этой организации, которые пропагандировали по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывали осуществлять насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения", - добавили в ФСБ РФ.
"При этом в Пензенской области и Республике Коми прекращена преступная деятельность аффилированных с "МКУ" двух экстремистских групп численностью пять и восемь человек соответственно. По адресам их жительства изъяли гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы. В настоящее время проверяется информация о намерениях их переработки в боевые аналоги. Также изъято большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом", - отметили в ФСБ РФ.
В пресс-службе СБУ в свою очередь заявления российской спецслужбы назвали "частью скоординированной информационной операции, которую следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны". Там также добавили, что другая цель России - создать видимость "работы" ФСБ для внутренней аудитории РФ.



Теги: Украина, Россия, ФСБ, нацисты, задержание
 
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