В ВОЗ рассказали об особенностях штамма Омикрон

13.12.2021 10:00

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделали предварительную оценку новой мутации коронавируса - штамма Омикрон. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщает France Presse.

В ВОЗ подчеркнули, что Омикрон распространяется быстрее Дельты, а также "способен снижать эффективность уже разработанных вакцин против COVID-19".

"Тем не менее Омикрон является не таким опасным, как Дельта", - указали в организации. Этот вывод ВОЗ основывает на "имеющихся на настоящий момент ограниченных сведениях". В организации акцентировали, что это предварительные данные и Омикрон требует дальнейших исследований.

Также в ВОЗ заявили, что Омикрон уже выявлен в 63 странах. В их числе США, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Израиль, Россия, Турция и Германия.

Омикрон-штамм впервые выявили в конце ноября в ЮАР и Ботсване, об этом рассказали британские ученые.