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В ВОЗ рассказали об особенностях штамма Омикрон
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделали предварительную оценку новой мутации коронавируса - штамма Омикрон. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщает France Presse.
В ВОЗ подчеркнули, что Омикрон распространяется быстрее Дельты, а также "способен снижать эффективность уже разработанных вакцин против COVID-19".
"Тем не менее Омикрон является не таким опасным, как Дельта", - указали в организации. Этот вывод ВОЗ основывает на "имеющихся на настоящий момент ограниченных сведениях". В организации акцентировали, что это предварительные данные и Омикрон требует дальнейших исследований.
Также в ВОЗ заявили, что Омикрон уже выявлен в 63 странах. В их числе США, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Израиль, Россия, Турция и Германия.
Омикрон-штамм впервые выявили в конце ноября в ЮАР и Ботсване, об этом рассказали британские ученые.
Теги: ВОЗ, штамм, COVID-19
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