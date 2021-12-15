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Цена на газ в Европе превысила $1500

15.12.2021 10:00
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Цена на газ в Европе превысила $1500

Во вторник цены фьючерсов на газ в Европе впервые за два месяца превысили 1500 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, только за вторник, 14 декабря, спотовая цена подскочила на 11%, сообщает Интерфакс.
Текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы достиг отметки 62,41% от их максимальной вместимости – это на 16,8% ниже среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.



Теги: цена, Европа, газ
 
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