В Британии зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

16.12.2021 08:00

В Великобритании за сутки подтвердили заражение коронавирусом COVID-19 у 78 610 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии. Об этом в среду, 15 декабря, сообщило издание Sky News.

По его данным, предыдущий антирекорд по числу новых случаев инфицирования был зафиксирован 8 января этого года, когда заразились 68 053 жителя страны.

Кроме того, как указано, у 4361 зараженного британца выявлен штамм Омикрон. Таким образом, число случаев нового варианта коронавируса в стране достигло 10 017.

Глава Минздрава Британии Аманда Притчард заявила, что последние данные должны вызвать беспокойство у всех граждан страны, и на этом фоне отметила важность кампании по вакцинации населения от COVID-19.