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В суде по делу МН17 огласили обвинительное заключение
Обвинение в судебном процессе по делу о сбитом «Боинге» Малазийских авиалиний рейса МН17 требует приговорить всех четырех обвиняемых — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко — к пожизненному заключению. Такую меру наказания запросила в суде прокуратура Нидерландов в ходе оглашения обвинительного заключения, сообщает Twitter JIT MH17.
Чтение документа длилось три дня. Непосредственно часть, в которой обвинение обосновало свой запрос именно такой меры наказания, продолжалась два часа.
«Убийство и создание условий для крушения самолета, что привело к смерти всех, кто был на борту — это серьезное преступление… Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Пулатов, Дубинский и Харченко за то, что совместно стали причиной крушения самолета, что привело к смерти, и за убийство 298 человек, которые были на борту — чтобы всех приговорили к пожизненному заключению», — зачитала прокурор Манон Риддербекс.
Кроме того, обвинение просит суд принять решение об их аресте. Прокурор напомнила, что еще в начале судебного процесса было сказано, что если они будут приговорены к этой мере наказания, то есть сомнения, что они смогут его отбыть.
В прокуратуре отметили, что Гиркин, Дубинский и Пулатов живут в России, которая не экстрадирует своих граждан. Где проживает Харченко — прокурорам не известно.
«Тем не менее, это не значит, что они продолжат избегать своей ответственности навсегда. Никто не знает, что произойдет в будущем. Если суд вынесет приговор, мы сделаем все, чтобы он вступил в силу в Нидерландах или за пределами страны. Поэтому мы требуем, чтобы суд, в случае вынесения приговора, также отдал приказ об их аресте», — заявила прокурор Риддербекс.
По окончании зачитывания обвинительного заключения в судебном заседании был объявлен перерыв до 7 марта 2022 года, когда слово будет предоставлено защите Пулатова, единственного, интересы которого представляют адвокаты из Нидерландов.
Теги: Нидерланды, суд, обвинение, Mh17
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