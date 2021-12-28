Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Белом доме назвали дату переговоров США и РФ по Украине

28.12.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Белом доме назвали дату переговоров США и РФ по Украине

Представители США и России проведут переговоры 10 января 2022 года. Одной из ключевых тем будет Украина, сообщает в ночь на вторник, 28 декабря, AFP.
Отмечается, что такую дату изданию озвучили в Белом доме.
"США и Россия проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января", - говорится в сообщении.
"Когда мы сядем за стол переговоров, Россия может изложить свои обеспокоенности, а мы изложим свои, включая деятельность России", - уточнил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
По его словам, любые договоренности Вашингтона и Москвы будут учитывать интересы Киева.
"Подход президента Байдена к Украине четкий и последовательный: объединить Североатлантический альянс вокруг двух направлений - сдерживание и дипломатия. Мы едины как альянс в отношении последствий, с которыми столкнется Россия, если она вторгнется в Украину", - сказал чиновник.
На данный момент неизвестно, кто именно будет участвовать в переговорах 10 января.



Теги: Украина, Россия, США, переговоры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх