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Путин запросил телефонный разговор с Байденом

30.12.2021 14:00
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Путин запросил телефонный разговор с Байденом

В Вашингтоне подтвердили телефонный разговор американского президента Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина 30 декабря. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Президент Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией", – говорится в заявлении от имени официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн. По её словам, инициатива телефонного разговора исходила от Путина.
Беседа запланирована на 15:30 по местному времени (22:30 по Киеву).



Теги: Путин, телефон, разговор, Джо Байден
 
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