Определена дата телефонного разговора Байдена и Зеленского

01.01.2022 10:00

Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января, поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после своего общения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

"Белый дом сообщает, что Байден поговорит с лидером Украины в воскресенье, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета/территориальной целостности Украины, обсудить наращивание военной мощи России на границах Украины и рассмотреть подготовку к предстоящим дипломатическим переговорам, чтобы помочь снизить региональную напряженность", – пишет корреспондент Associated Press в Белом доме.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил телефонный разговор с главой Белого дома.

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером США — ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с президентом США, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", – написал он в своем Twitter.