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Байден и Зеленский провели телефонные переговоры

03.01.2022 09:00
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Байден и Зеленский провели телефонные переговоры

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден вечером в воскресенье, 2 января, провели телефонные переговоры, в ходе которых американский лидер подтвердил поддержку Украины на фоне агрессии России. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.
"Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину", - говорится в документе.
Также стороны выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в ОБСЕ.
"Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу "ничего о тебе без тебя". Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", - отметили в Белом доме.
Наконец, американский лидер выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата.
В свою очередь Зеленский на своей странице в Twitter сообщил, что они с коллегой обсудили Донбасс, реформы в Украине и деолигархизацию.
"Первый международный разговор года с Джо Байденом доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины", - написал украинский президент.



Теги: телефон, переговоры, Джо Байден, Зеленский
 
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