В Берлине анонсировали встречи советников "нормандской четверки"

03.01.2022 17:00

Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" проведут на этой неделе отдельные встречи в различных форматах, передает Укринформ.

Соответствующие переговоры анонсировал в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

«Предусмотрена беседа между господином Плетнером (советник канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности – ред.), его французским коллегой и российским визави на этой неделе. Независимо от этих переговоров Плетнер и его французский коллега встретятся также на этой неделе с украинским партнером» - сказал Гебештрайт, не назвав конкретной даты встреч.

Гебештрайт также добавил, что в последние недели новое правительство ФРГ неоднократно подчеркивало свою, а также Парижа, заинтересованность и готовность встретиться в «нормандском формате» на всех уровнях, о чем были проинформированы президенты Украины и России.

Официальный представитель подчеркнул, что в Берлине убеждены, что конфликт между Россией и Украиной может быть разрешен исключительно с помощью политических средств, но не военных.