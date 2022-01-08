Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Франция и Германия инициировали встречу лидеров нормандской четверки

08.01.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Франция и Германия инициировали встречу лидеров нормандской четверки

Франция и Германия инициировали встречу лидеров нормандской четверки в течение ближайших недель. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 7 января.
"С канцлером Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель... Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", - сказал Макрон.
Макрон добавил, что вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны будет одним из главных направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС.



Теги: Донбасс, Франция, Германия, инициатива, нормандская четверка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх