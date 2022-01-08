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Франция и Германия инициировали встречу лидеров нормандской четверки
08.01.2022 09:00
Франция и Германия инициировали встречу лидеров нормандской четверки в течение ближайших недель. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 7 января.
"С канцлером Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель... Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", - сказал Макрон.
Макрон добавил, что вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны будет одним из главных направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС.
Теги: Донбасс, Франция, Германия, инициатива, нормандская четверка
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