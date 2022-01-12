Россия начала новые военные учения у границ Украины

12.01.2022 08:00

В Западном военном округе России во вторник, 11 января, стартовали масштабные военные учения в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщает пресс-служба округа.

В учениях принимают участие около 3000 военных, около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

Отмечается, что военные Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий (Белгородская и Смоленская области) проведут тактико-специальные маневры, отрабатывая "боевое слаживание различных формирований" и осваивая "новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя".

В пресс-службе округа уточняют, что главным акцентом тактических учений будет выполнение "упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп "противника" и оборудовании опорных пунктов".

"Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие техники и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи м", - говорится в сообщении.