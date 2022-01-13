Последние новости раздела
- В Вене начались переговоры Россия - ОБСЕ13:00
- В НАТО отказали России по вопросу о членстве Украины17:00
- Россия начала новые военные учения у границ Украины08:00
- В Женеве состоялся первый раунд переговоров США и России09:00
- Франция и Германия инициировали встречу лидеров нормандской четверки09:00
- В Берлине анонсировали встречи советников "нормандской четверки"17:00
- Байден и Зеленский провели телефонные переговоры09:00
- Определена дата телефонного разговора Байдена и Зеленского10:00
- Президенты России и США провели переговоры об Украине08:00
- Путин запросил телефонный разговор с Байденом14:00
В Вене начались переговоры Россия - ОБСЕ
13.01.2022 13:00
В Вене началось заседание Постоянного совета ОБСЕ. Как ожидается, на нем российская сторона выступит со своими предложениями по так называемым "гарантиям безопасности". Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.
От Украины на заседании присутствует постоянный представитель при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Заседание началось с выступления министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, который представил приоритеты ОБСЕ на период своего председательства в организации в 2022 году.
Сегодняшнее заседание станет последним из трех раундов переговоров о выдвинутом Россией ультиматуме безопасности. До этого были встречи с США в Женеве и НАТО в Брюсселе.
Теги: Украина, Россия, безопасность, переговоры, ОБСЕ
Читайте также:
- Ставленник Кремля рассказал о минских переговорах со своей колокольни
- Первый шаг к выборам в Донбассе - выведение российских войск и техники - посол США
- Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль
- Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов
- Подписание "формулы Штайнмайера" в Минске: Зеленский сделал заявление
- МИД: среди задержанных в Москве украинцев нет
- В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров14:00
- Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ11:00
- За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный10:00
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте14:00
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу11:00
- Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин09:00
- В ОРДО заявили о начале экспорта колбасных изделий в Россию16:00
- Гумкоридором под Донецком в понедельник воспользовались 265 человек14:00
- В Мариуполе начали работу точки сбора новогодних елей13:00
- На Донбассе погибли два украинских воина08:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января15:00
- В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров14:00
- В Вене начались переговоры Россия - ОБСЕ13:00
- Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ11:00
- За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный10:00
- Международная федерация хоккея отказалась признавать "Суперлигу" Бориса Колесникова09:00
- Создана интерактивная карта скоплений войск РФ вокруг Украины08:00
- В Минобороны Украины начали работу военные советники из США18:00
- В НАТО отказали России по вопросу о членстве Украины17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- В Женеве состоялся первый раунд переговоров США и России
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте
- "ЦРБ ДНР" анонсировал выдачу автокредитов
- В ОРДО заявили о начале экспорта колбасных изделий в Россию
- Жители Донбасса могут получить гранты на обучение от DRC
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу
- Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания
- Создана интерактивная карта скоплений войск РФ вокруг Украины
- На Донбассе погибли два украинских воина
- Гадания в Старый новый год