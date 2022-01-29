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Самолет США доставил в Украину 81 тонну боеприпасов

29.01.2022 11:00
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Самолет США доставил в Украину 81 тонну боеприпасов

В Украину в пятницу, 28 января, прибыл самолет с очередной партией военной помощи от США. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"На этот раз четвертая "птица" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе мы ждем очередные самолеты из США с военно-технической помощью для укрепления обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.



Теги: Украина, США, боеприпасы
 
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