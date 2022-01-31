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Польша предложила Украине оборонительное вооружение

31.01.2022 17:00
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Польша предложила Украине оборонительное вооружение

Власти Польши приняли решение передать Украине оборонительное вооружение. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, пишет ТАСС.
"Мы готовы осуществить передачу в любое время", - отметил Солох,
По его словам, речь идет о "нескольких десятках тысяч штук боеприпасов".
Отмечается, что решение было принято после консультаций президента Польши Анджея Дуды с правительством страны, партнерами в Украине и союзниками в ЕС и НАТО.
"Детали сообщит Минобороны. Предложение передано украинской стороне. Мы ждем ответа", - сказал Солох.
По его словам, также будет оказана гуманитарная помощь - поставка средств на случай, например, эвакуации, средства для медицинской помощи.



Теги: Украина, Польша, вооружение
 
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