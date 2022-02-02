Россия и Беларусь начали совместные военные учения

02.02.2022 09:00

В Беларуси стартовал первый этап проверки сил реагирования Союзного государства Союзная решимость-2022, во время которого российские и белорусские военнослужащие отработают элементы обороны и борьбы с незаконными формированиями. Об этом сообщает Минобороны РФ в среду, 2 февраля.

"Подразделения и воинские части Восточного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил Республики Беларусь, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к боевому слаживанию на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский", – говорится в сообщении.

Также планируется задействовать четыре аэродрома – Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Указано, что с мотострелковыми подразделениями, экипажами танков, боевых машин пехоты, артиллерийскими расчетами, расчетами противотанковых управляемых ракетных комплексов проводятся контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и другим предметам обучения.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Беларуси, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения Союзная решимость-2022, в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.