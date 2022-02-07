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В нескольких городах Германии прошли акции в поддержку Украины

07.02.2022 10:00
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В нескольких городах Германии прошли акции в поддержку Украины

В Дрездене, Дюссельдорфе и Мюнхене 6 февраля украинские общины провели скоординированную акцию в поддержку Украины и против агрессии РФ. Об этом сообщает DW.
В Мюнхене на центральную площадь Мариенплац вышли, по данным организаторов, около 350 человек.
В Дрездене на акции у оперы Земпера приняли участие около 100 человек. Там присутствовал и экс-депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Арнольд Фаатц, призвавший нынешнее правительство Германии предоставить Украине оружие, а поставленные недавно пять тысяч шлемов назвал "насмешкой".
Участники скоординированной акции напомнили, что война Украины с Россией на Донбассе продолжается с 2014 года, но теперь она грозит распространиться на всю Европу. Война на Востоке Украины унесла жизни более 13 тысяч человек.



Теги: Украина, Германия, акции, поддержка
 
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