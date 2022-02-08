Путин после переговоров с Макроном пригрозил НАТО ядерным оружием

08.02.2022 08:00

Если Украина станет членом НАТО и попытается вернуть Крым, страны Европы будут втянуты в войну с Россией, заявил Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с Эмманюэлем Макроном, отвечая на вопрос фрацузского журналиста, сообщает ЗН.

"Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это, я говорил, но мне очень бы хотелось все-таки, чтобы вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Ну вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией?!", — сказал президент страны-агрессора.

“Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!” — пригрозил Путин.

Он также прямо заявил, что хотя потенциал НАТО и России несовместим, последняя, тем не менее, является ядерной державой и применит это оружие в случае необходимости.

“Россия — одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности, даже многих опережаем. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как будете исполнять пункт пятый римского договора”, — подчеркнул Путин.