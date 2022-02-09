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Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
09.02.2022 12:00
Эстония передала Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2. Символический ключ вручили украинской делегации на военно-морской базе Сил обороны Эстонии. Об этом сообщает Минобороны.
Сообщается, что мобильный полевой госпиталь Role 2 производства Эстонии предназначен для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях. Он обеспечивает предоставление медицинской помощи на уровне бригады.
Все модули требуют 20 минут на развертывание и свертывание. Они могут использоваться по одному, а также вместе для оборудования полевого госпиталя.
Теги: Эстония, госпиталь, ВСУ
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