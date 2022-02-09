Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь

09.02.2022 12:00

Эстония передала Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2. Символический ключ вручили украинской делегации на военно-морской базе Сил обороны Эстонии. Об этом сообщает Минобороны.

Сообщается, что мобильный полевой госпиталь Role 2 производства Эстонии предназначен для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях. Он обеспечивает предоставление медицинской помощи на уровне бригады.

Все модули требуют 20 минут на развертывание и свертывание. Они могут использоваться по одному, а также вместе для оборудования полевого госпиталя.