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ФСБ РФ обвинила в организации "минирований" учебных заведений украинского студента

10.02.2022 12:00
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ФСБ РФ обвинила в организации "минирований" учебных заведений украинского студента

ФСБ РФ заявила о задержании в регионах России 14 человек, причастных к рассылке сообщений об угрозах подрыва объектов образования в РФ, странах СНГ и на оккупированных территориях Донбасса. Об этом российским СМИ сообщили в центре по связям с общественностью ФСБ РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Организаторами и администраторами были гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, обучающийся на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев), а также его сообщники", - уверяют в ФСБ.



Теги: Украина, студент, обвинение, ФСБ, минирование
 
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