ФСБ РФ обвинила в организации "минирований" учебных заведений украинского студента

10.02.2022 12:00

ФСБ РФ заявила о задержании в регионах России 14 человек, причастных к рассылке сообщений об угрозах подрыва объектов образования в РФ, странах СНГ и на оккупированных территориях Донбасса. Об этом российским СМИ сообщили в центре по связям с общественностью ФСБ РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Организаторами и администраторами были гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, обучающийся на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев), а также его сообщники", - уверяют в ФСБ.