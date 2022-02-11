Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Байден призвал граждан США покинуть Украину

11.02.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Байден призвал граждан США покинуть Украину

Президент США Джо Байден обратился к соотечественникам в Украине и призвал их покинуть страну из-за угрозы вторжения России. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу NBC News.
"Американским гражданам следует уехать сейчас же. Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из крупнейших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля", - заявил президент.
Журналист спросил его, какой сценарий может побудить лидера США направить войска для спасения эвакуирующихся американцев, Байден ответил: "Нет. Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга… Мы находимся в совершенно другом мире, чем когда-либо".



Теги: Украина, Россия, США, Джо Байден, призыв
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх