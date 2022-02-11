- РФ отменила блокирование Азовского моря10:00
- Байден призвал граждан США покинуть Украину09:00
- Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии08:00
- ФСБ РФ обвинила в организации "минирований" учебных заведений украинского студента12:00
- Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь12:00
- Путин после переговоров с Макроном пригрозил НАТО ядерным оружием08:00
- В нескольких городах Германии прошли акции в поддержку Украины10:00
- Россия и Беларусь начали совместные военные учения09:00
- Польша предложила Украине оборонительное вооружение17:00
- Более 100 известных россиян подписали письмо против агрессивных планов РФ10:00
Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии
Переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции, завершились в Берлине, сообщает Корреспондент.net.
Они продлились почти девять часов. По длительности эта встреча превзошла предыдущие переговоры, состоявшиеся 26 января в Париже. Тогда стороны общались 8,5 часов.
"Все стороны "нормандского формата" заинтересованы продолжить переговоры", - заявил на брифинге представляющий Украину на встрече глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, в ходе многочасовой дискуссии стороны не смогли согласовать совместный документ. Советники лидеров "нормандской четверки" были едины в том, чтобы разблокировать работу ТКГ по Донбассу.
Также, подчеркнул глава ОП, на переговорах подтвердили необходимость выполнения Минских соглашений.
"Надеюсь, что на следующем заседании ТКГ будут рассмотрены законы, которые предусмотрены Минским форматом. У нас есть несколько успешных кейсов, в том числе касаемо прекращения огня. И есть уверенность, что мы достигнем такого желанного для всех украинцев результата", - заявил глава ОП, добавив, что Киев настроен на конструктивный диалог.
Теги: итоги, встреча, советник, нормандская четверка
- В ОП подвели итоги встречи советников "Нормандии"
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели видеоконференцию
- ТАСС анонсировал встречу советников "Нормандской четверки"
- В ОП рассказали об итогах встречи нормандских советников
- В Берлине анонсировали встречи советников "нормандской четверки"
- Встречу советников нормандской четверки перенесли
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях14:00
- Студентов ОРДО перевели на дистанционку12:00
- Противник восемь раз обстрелял позиции ООС за сутки11:00
- В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года17:00
- В Покровске все дошкольные учреждения перевели на карантин16:00
- Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС11:00
- На Донбассе один обстрел за сутки10:00
- Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ08:00
- На Донбассе СБУ во время учений обнаружила тайник с оружием14:00
- На КПВВ "Меловое" открылась обновленная сервисная зона11:00
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 февраля13:00
- Студентов ОРДО перевели на дистанционку12:00
- Противник восемь раз обстрелял позиции ООС за сутки11:00
- РФ отменила блокирование Азовского моря10:00
- Байден призвал граждан США покинуть Украину09:00
- Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии08:00
- В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года17:00
- В Покровске все дошкольные учреждения перевели на карантин16:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ
- На КПВВ "Меловое" открылась обновленная сервисная зона
- В ОРДО заявили о резком скачке числа заболевших коронавирусом
- В Станице Луганской задержан один из командиров НВФ "ЛНР"
- На КПВВ между Россией и ОРЛО произошло ДТП с автобусом «Севастополь-Луганск»
- Кабмин дополнил программу єПідтримка
- На Донбассе СБУ во время учений обнаружила тайник с оружием
- Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии
- Зеленский и Макрон обсудили процесс урегулирования на Донбассе
- Минреинтеграции презентовало проект для молодежи с Донбасса