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РФ отменила блокирование Азовского моря

11.02.2022 10:00
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РФ отменила блокирование Азовского моря

Российская сторона отменила запланированное блокирование Азовского моря, где собиралась проводить военные учения. Тем не менее Россия по-прежнему планирует блокировать Черное море. Об этом сообщил в Facebook главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
"В 16:43 сегодня 10.02.2022 управление навигации и океанографии минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива", – написал он.
По его словам, Украина усилиями дипломатов, экспертов, военных, представителей власти и бизнеса смогла создать "беспрецедентное давление" из-за возникшей проблемы.



Теги: Россия, Азовское море, отмена, блокирование
 
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