РФ отменила блокирование Азовского моря

11.02.2022 10:00

Российская сторона отменила запланированное блокирование Азовского моря, где собиралась проводить военные учения. Тем не менее Россия по-прежнему планирует блокировать Черное море. Об этом сообщил в Facebook главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"В 16:43 сегодня 10.02.2022 управление навигации и океанографии минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива", – написал он.

По его словам, Украина усилиями дипломатов, экспертов, военных, представителей власти и бизнеса смогла создать "беспрецедентное давление" из-за возникшей проблемы.