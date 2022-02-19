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Россия закрыла выезд в ОРДЛО
19.02.2022 12:00
Пограничные пункты пропуска в Ростовской области России работают только на въезд, сообщил в субботу, 19 февраля, представитель погрануправления УФСБ по Ростовской области, пишет ТАСС.
"Все пункты пропуска были переведены только на въезд в РФ. С 09:00 мск 19 февраля погрануправление осуществляет деятельность в усиленном режиме", - сказал он.
В то же время, губернатор Ростовский области Василий Голубев объявил режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за роста беженцев из Донбасса.
"Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля", - сказал он на совещании с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, который решение поддержал.
Теги: Россия, КПВВ, ОРДЛО
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