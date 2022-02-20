В ОДКБ предложили отправить на Донбасс своих "миротворцев"

20.02.2022 10:00

Генеральный секретарь контролируемой Россией "Организации договора о коллективной безопасности" генерал-лейтенант Станислав Зась предложил ввести на Донбасс войска ОДКБ под видом "миротворцев". Об этом он заявил в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Гипотетически можно себе представить (ввод войск ОДКБ на Донбасс. - Ред.), если будет добрая воля Украины, это все же их территория, если будет мандат Совета Безопасности ООН, такое решение, если бы это было необходимо, поддержали все наши правительства", - отметил Зась.

Он добавил, что ОДКБ может перебросить "столько, сколько нужно" военных.