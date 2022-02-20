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В России заявили о 40 тысячах беженцев из "ЛДНР"

20.02.2022 13:00
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В России заявили о 40 тысячах беженцев из "ЛДНР"

В Россию вывезли около 40 тысяч человек с территории неподконтрольного Украине Донбасса. Они находятся в Ростовской области. Об этом сказал врио главы МЧС России Александр Чуприян, сообщает Интерфакс в воскресенье, 20 февраля.
"Сейчас они размещены, в основном, в 92 пунктах временного размещения", – сказал он.
Чуприян добавил, что за последние сутки около двух тысяч беженцев на двух составах отправлены в Воронежскую и Курскую области РФ.



Теги: Россия, беженцы, ОРДЛО
 
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