Путин и Байден приняли предложение Макрона встретиться во Франции

21.02.2022 08:00

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге Джо Байдену и российскому лидеру Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Обе стороны поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться во Франции. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"Президент предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли принцип такого саммита", - сказано в сообщении.

Повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.

Отмечается, что саммит пройдет только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину".