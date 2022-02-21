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РосСМИ заявили о попадании украинского снаряда в российский погранпункт

21.02.2022 13:00
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РосСМИ заявили о попадании украинского снаряда в российский погранпункт

ФСБ РФ уверяет, что украинский снаряд разрушил российский пограничный пункт в Ростовской области, - цитируют сообщение ведомства российские СМИ.
"Двадцать первого февраля в 9:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов <...>, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы", -говорится в нем.



Теги: Украина, Россия, пограничники, обвинение, снаряд, КПВВ
 
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