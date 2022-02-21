РосСМИ заявили о попадании украинского снаряда в российский погранпункт

21.02.2022 13:00

ФСБ РФ уверяет, что украинский снаряд разрушил российский пограничный пункт в Ростовской области, - цитируют сообщение ведомства российские СМИ.

"Двадцать первого февраля в 9:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов <...>, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы", -говорится в нем.