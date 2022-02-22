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Германия остановила сертификацию "Северного потока-2"

22.02.2022 15:00
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Германия остановила сертификацию "Северного потока-2"

Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока-2". Решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц в связи с обострением российского кризиса. Об этом сообщает DW.
По его словам, Минэкономики ФРГ даны соответствующие указания приостановить сертификацию.
Шольц заявил, что газопровод не может быть запущен в этих кризисных условиях.
Он сказал журналистам в Берлине, что его правительство принимает меры в ответ на действия России в Украине.
"Это звучит технически, но это необходимый административный шаг. Сертификация трубопровода невозможна, а без этой сертификации "Северный поток - 2" не может начать работу", - сказал Шольц.



Теги: Донбасс, Германия, остановка, сертификат, Северный поток
 
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