Госдума ратифицировала договоры с "Л/ДНР"

22.02.2022 13:00

Госдума России на заседании во вторник, 22 февраля, ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР". Решение было принято единогласно.

Госдума также внесла поправки, чтобы ратификации вступили в силу не через 10 дней, а с момента публикации.