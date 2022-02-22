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Госдума ратифицировала договоры с "Л/ДНР"

22.02.2022 13:00
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Госдума ратифицировала договоры с "Л/ДНР"

Госдума России на заседании во вторник, 22 февраля, ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР". Решение было принято единогласно.
Госдума также внесла поправки, чтобы ратификации вступили в силу не через 10 дней, а с момента публикации.



Теги: договор, Госдума, ДНР, ЛНР
 
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