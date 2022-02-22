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В РФ не видят причин для отказа от Минских соглашений
Постпред России при ООН Василий Небензя выступая на заседании Совбеза ООН в ночь на вторник, 22 февраля, заявил, что признание РФ "независимости" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не означает прекращение действия Минских соглашениях, пишет Интерфакс.
"Я хочу напомнить вам, когда Минские соглашения были достигнуты, "ЛНР" и "ДНР" уже провозгласили свою "независимость". Тот факт, что Россия сегодня признала их "независимость" не меняет состава сторон Минских соглашений, потому что Россия не является стороной Минских соглашений", - заявил Небензя.
Он отверг заявления, что теперь Минские соглашения "мертвы".
"И сейчас мы видим, что многие коллеги хотят расписаться в том, что Минские соглашения мертвы. Но это не так, и Киев по-прежнему обязан их выполнить", - утверждает Небензя.
Теги: Россия, признание, ДНР, ЛНР,
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