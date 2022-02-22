Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В РФ не видят причин для отказа от Минских соглашений

22.02.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В РФ не видят причин для отказа от Минских соглашений

Постпред России при ООН Василий Небензя выступая на заседании Совбеза ООН в ночь на вторник, 22 февраля, заявил, что признание РФ "независимости" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не означает прекращение действия Минских соглашениях, пишет Интерфакс.
"Я хочу напомнить вам, когда Минские соглашения были достигнуты, "ЛНР" и "ДНР" уже провозгласили свою "независимость". Тот факт, что Россия сегодня признала их "независимость" не меняет состава сторон Минских соглашений, потому что Россия не является стороной Минских соглашений", - заявил Небензя.
Он отверг заявления, что теперь Минские соглашения "мертвы".
"И сейчас мы видим, что многие коллеги хотят расписаться в том, что Минские соглашения мертвы. Но это не так, и Киев по-прежнему обязан их выполнить", - утверждает Небензя.



Теги: Россия, признание, ДНР, ЛНР,
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх